Kolizja w podbydgoskim Pawłówku. Zderzyły się dwa auta. Są utrudnienia
Po stłuczce ciężarówki z osobówką droga S5 w kierunku Poznania jest zablokowana.
Nie ma informacji o poszkodowanych.
