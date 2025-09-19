Kolizja na Szosie Obwodowej. Jedna osoba została poszkodowana [aktualizacja]

2025-09-19, 11:06  Redakcja

Zderzenie busa i samochodu osobowego na ul. Szosa Obwodowa na wysokości Emilianowa. Zablokowany jeden pas ruchu na drodze krajowej nr 10.

Jedna osoba została poszkodowana, na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej. Wprowadzono ruch wahadłowy.

Aktualizacja: o godz. 11:44 zakończyły się utrudnienia na DK nr 10.

Region

Bydgoska policja uderzyła w narkobiznes. Zatrzymani wpadli podczas porcjowania substancji

Bydgoska policja uderzyła w narkobiznes. Zatrzymani wpadli podczas porcjowania substancji

2025-09-19, 13:36
Łowcy głów z KWP w Bydgoszczy zatrzymali troje skazanych. Jeden z nich był poszukiwany od 2008 roku

„Łowcy głów” z KWP w Bydgoszczy zatrzymali troje skazanych. Jeden z nich był poszukiwany od 2008 roku

2025-09-19, 12:47
Czy tu wyrosną następcy gwiazd Tak prezentuje się nowa hala sportowa w gminie Drzycim [zdjęcia]

Czy tu wyrosną następcy gwiazd? Tak prezentuje się nowa hala sportowa w gminie Drzycim [zdjęcia]

2025-09-19, 11:53
Szwecja: Naukowcy opracowali silnik napędzany światłem, który jest cieńszy od włosa

Szwecja: Naukowcy opracowali silnik napędzany światłem, który jest cieńszy od włosa

2025-09-19, 09:52
PiS chce unieważnienia przetargu na promocję Torunia. Jest bardzo dużo pytań

PiS chce unieważnienia przetargu na promocję Torunia. „Jest bardzo dużo pytań”

2025-09-19, 09:48
Marika Popowicz-Drapała: Potrzebujemy świeżego narybku, musimy na niego zaczekać [Rozmowa Dnia]

Marika Popowicz-Drapała: Potrzebujemy świeżego narybku, musimy na niego zaczekać [Rozmowa Dnia]

2025-09-19, 09:01
Wykolejenie pociągu w Nowej Wsi Wielkiej. Droga powiatowa zablokowana [aktualizacja]

Wykolejenie pociągu w Nowej Wsi Wielkiej. Droga powiatowa zablokowana [aktualizacja]

2025-09-19, 08:31
Bydgoska szkoła podstawowa wśród najlepszych w Europie. Nagroda EITA promuje innowacje

Bydgoska szkoła podstawowa wśród najlepszych w Europie. Nagroda EITA promuje innowacje

2025-09-19, 07:00
Wataha wilków pod domami na bydgoskim Czyżkówku Są takie sygnały i nagrania

Wataha wilków pod domami na bydgoskim Czyżkówku? Są takie sygnały i nagrania

2025-09-18, 21:00

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę