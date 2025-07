Kłóbka to nie tylko skansen. To tutaj mieszkała narzeczona Fryderyka Chopina

2025-07-07, 09:00 Agnieszka Marszał / Redakcja

Tak prezentuje się skansen w Kłobce. / Fot. Agnieszka Marszał

Mała podwłocławska miejscowość Kłóbka nazywana jest „perłą Kujaw" ze względu na swoje położenie wśród pagórków, lasów i jezior.

W tym urokliwym krajobrazie ulokowany jest park etnograficzny z ponad dwudziestoma obiektami architektury wiejskiej, z których najstarsze pochodzą z XVIII wieku. To jedyny „żywy skansen" w Kujawsko-Pomorskiem. Są tu zwierzęta: konie, owce, kozy, kury, króliki, a na poletkach uprawy zbóż i buraków.



- W dzisiejszych czasach, gdy rodziny już coraz mniej mają kontaktu z wsią, to dla dzieci ogromna atrakcja - mówią Agnieszka Safianowska i Justyna Gontarek, przewodniczki, które oprowadzały nas po skansenie.



W centrum skansenowskiej wsi znajduje się stara karczma, budynek szkoły, remiza strażacka i kościół. Są wiejskie zagrody i stare zakłady rzemieślnicze — kuźnia, olejarnia i garncarnia oraz wiatrak „koźlak” i młyn wodny.



- Rzadko który skansen może pochwalić się zarówno młynem wodnym, jak i wietrznym - opowiadają przewodniczki. - Młyn był kiedyś najważniejszą budowlą we wsi.



Na terenie skansenu, nad spiętrzeniem rzeki Lubieńki wznosi się dwór z poł. XIX w., w którym mieszkała Maria z Wodzińskich Orpiszewska — jedyna oficjalna narzeczona Fryderyka Chopina. We wnętrzach dworu wiernie odtworzono klimat dawnej siedziby ziemiańskiej.



Więcej o skansenie w Kłóbce posłuchacie poniżej.



