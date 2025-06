Są dodatkowe pieniądze na wodne patrole w regionie. Umowa podpisana

2025-06-30, 19:18 Marcin Doliński/Redakcja

Gospodarzem uroczystości było Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe/fot. Marcin Doliński

130 tys. złotych zostanie przeznaczonych na dodatkowe wodne patrole podczas wakacji. To wsparcie marszałkowskie dla ratowników, aby nad wodą było bezpieczniej.

– Mamy na to środki, mamy przede wszystkim znakomitą współpracę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Dzisiaj kujawsko–pomorscy wodniacy mogą powiedzieć, że są jeśli nie najlepiej, to jednymi z najlepiej wyposażonych organizacji WOPR – mówił wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski.



– Dzisiejsza umowa to wsparcie przede wszystkim dyżurów ratowniczych na stanicach, na bazach ratowniczych – wyjaśnia Maciej Banachowski, prezes WOPR województwa kujawsko-pomorskiego. – Ważnym elementem będzie też patrolowanie najważniejszych obszarów, gdzie [będą wypoczywać] mieszkańcy regionu i turyści odwiedzający Kujawsko-Pomorskie.



– Każde dodatkowe pieniądze, które są przeznaczone na zapewnienie bezpieczeństwa, pomagają nam –podkreśla wiceprezes Wdeckiego WOPR. – Tych pieniędzy nigdy nie jest za dużo, sprzętu nigdy nie jest dużo, mamy bardzo duży ruch kajakowy, w weekend przepływa tu ok. tysiąc kajaków – można policzyć, ile to jest osób, jakie to jest zagrożenie. Sprzęt jest nam niezbędnie potrzebny – dodaje.



