Inauguracyjny rejs z Bydgoszczy do Sharm El-Sheikh. Na pasażerów czekał tort [zdjęcia, wideo]

2025-06-29, 19:03 Tatiana Adonis / Redakcja

Rejsy do Sharm El-Sheikh z bydgoskiego lotniska będą realizowane w każdą niedzielę aż do końca sezonu letniego. / Fot. Tatiana Adonis

W podróż do jednej z najbardziej znanych miejscowości turystycznych, leżącej w tzw. Złotej Zatoce Riwiery Morza Czerwonego wybrało się ponad 180 osób.

- Sharm El-Sheikh to jeden z najatrakcyjniejszych kurortów w Egipcie. Dzięki kolorowym rafom koralowym, przyciąga m.in. fanów nurkowania - mówi Mateusz Dul, rzecznik lotniska w Bydgoszczy.



- Będziemy tam już któryś raz, ale zazwyczaj lataliśmy z Poznania lub z Gdańska - mówi jedna z pasażerek. - Fajnie, że coraz więcej lotów jest z Bydgoszczy.



Sharm el Sheikh to już drugi kurort w Egipcie, do którego można latać z Bydgoszczy. Pod koniec kwietnia zainaugurowano loty do Marsa Alam.



Rejsy do Sharm El-Sheikh z bydgoskiego lotniska będą realizowane w każdą niedzielę aż do końca sezonu letniego. W sezonie zimowym mają być kontynuowane. Takie są zapowiedzi.



- Ich potwierdzenie ma nastąpić w ciągu najbliższych tygodni - mówi Mateusz Dul, rzecznik lotniska w Bydgoszczy.

Relacja Tatiany Adonis