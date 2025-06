To był magiczny wieczór. Noc Kupały nad jeziorem w Dzikowie [zdjęcia, wideo]

2025-06-29, 15:01 Robert Duliński / Redakcja

Noc Kupały nad jeziorem w Dzikowie. / Fot. Robert Duliński

Były tańce, śpiewy, parada z pochodniami nad jezioro, a na koniec topienie przygotowanych wcześniej wianków.

Impreza w podtoruńskim Dzikowie była związana ze słowiańskim świętem pojednania wody z ogniem, czyli tzw. Nocą Kupały.



- To święto wody, ognia i miłości. Puszczamy wianki, robimy lalki-motanki i kadzidła. Mamy również wieszczkę, która przepowiada przyszłość naszym gościom - opowiada Joanna Niewiadomska z Koła Gospodyń Wiejskich „Dzikowianki”.



- Wracamy do korzeni, do tradycji, do tego, co tak naprawdę robili nasi pradziadkowie - mówili uczestnicy.



Noc Kupały nad jeziorem w Dzikowie zorganizowały - już po raz drugi - panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Dzikowianki”.

Relacja Roberta Dulińskiego