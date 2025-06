Wiceminister sprawiedliwości dziękuje adwokatom za ich postawę. Zjazd w Bydgoszczy

2025-06-28, 18:53 Polska Agencja Prasowa/Tatiana Adonis

Krajowy Zjazd Adwokatury w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

Wiceminister Maria Ejchart na XIV Krajowym Zjeździe Adwokatury w Bydgoszczy podziękowała samorządowi adwokackiemu za postawę w latach 2015-2023. Podkreśliła, że nie wszystkich prawników w tym czasie było stać na niezłomność i odwagę.

Ejchart pogratulowała Przemysławowi Rosatiemu, który w piątek, w pierwszym dniu zjazdu, został wybrany ponownie na prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA). Zaznaczyła, że to zaszczyt i wyraz ogromnego zaufania, jakim obdarzyli go delegaci, ale też wielkie wyzwanie i odpowiedzialność.



Wiceszefowa MS złożyła również „wyrazy wdzięczności za postawę samorządu adwokackiego w latach 2015-2023". - Dziękuję za państwa pracę, wysiłek i zaangażowanie, ale przede wszystkim za niezłomność i odwagę, którą - jak wiemy - nie wszyscy prawnicy w tym czasie potrafili bądź chcieli się wykazać. To bardzo ogromny filar i fundament państwa środowiska. (...) W imieniu całego resortu sprawiedliwości składam państwu raz jeszcze serdeczne podziękowania za niezależność, uczciwość i lojalność wobec zasad prawa - powiedziała wiceminister.



Maria Ejchart podkreśliła, że przed nowo wybranymi władzami adwokatury stoją nowe cele i wyzwania. Zaznaczyła, że oprócz obiektywnych wyzwań wynikających z rozwoju technologii, przyspieszenia cywilizacyjnego i gospodarczego, przyjdzie adwokaturze zmierzyć się z wyzwaniami związanymi „z jednym z największych kryzysów państwa demokratycznego". - Być może myśleliśmy, że kryzysy mamy już za sobą, ale myślę, że obecnie mierzymy się z tak naprawdę z jednym z największych kryzysów zaufania do stabilności państwa, zaufania do instytucji państwowych. To jest również wyzwanie dla adwokatury, to jest wyzwanie dla adwokatów i adwokatek. To wyzwanie dla wszystkich prawników, bo to my jesteśmy tym łącznikiem pomiędzy instytucjami państwa, między prawem i obywatelem - powiedziała.



Wiceminister zaznaczyła, że po 2023 r. udało się wznowić dialog pomiędzy NRA i resortem sprawiedliwości, adwokatura została m.in. włączona w proces konsultacji legislacyjnych. Zwróciła uwagę, że od początku kadencji ministra sprawiedliwości Adama Bodnara podejmowane są konkretne działania na rzecz środowiska adwokackiego i zapewniła, że takie działania będą nadal podejmowane.