„To najpiękniejszy dzień mojego życia!” 33 osoby z regionu otrzymały polskie obywatelstwo [zdjęcia]

2025-06-26, 16:28 Tatiana Adonis/Redakcja

Nowi obywatele Polski w naszym regionie. Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel wręczył 33 osobom postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego/fot: Tatiana Adonis

Pochodzą z Armenii, Białorusi, Egiptu, Rosji i Ukrainy. Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel wręczył 33 osobom postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Wśród nowych obywateli są m.in.: przedsiębiorcy, lekarze, handlowcy, studenci, a także kierowcy ciężarówek, właściciel salonu fryzjerskiego czy gospodyni domowa.



– Ja jestem bardzo szczęśliwa. To jest najpiękniejszy dzień mojego życia, jestem z moją mamuśką. Mieszkam tu 10 lat. Przez ani jeden dzień nie żałowałam, że tu przyjechałam – opowiadały panie z Ukrainy.



– Przyjechałem z Armenii, prawie 30 lat temu. Typowo turystycznie, bardzo nam się spodobało. Poznałem żonę, założyliśmy rodzinę i tak zostaliśmy. Mamy tu swoją działalność – opowiadał jeden z mężczyzn.



– Jestem tu z rodziną. Mieszkamy w Toruniu, prawie dwa lata. Przyjechaliśmy z Białorusi i mamy polskie korzenie.



– Gratulujemy, jesteśmy dumni z tego, że jesteście Polakami. Chciałbym Was prosić o jedną rzecz, abyście pamiętali, że od teraz jesteście ambasadorami Polski. Wszędzie tam, gdzie będziecie, ale też w drugą stronę. Chcę Was o to prosić, żebyście byli świetnymi ambasadorami krajów, z których pochodzicie – mówił podczas uroczystości wojewoda Michał Sztybel.



– Przyjechałam z Białorusi, odbieram obywatelstwo i chcę oficjalnie zostać Polką, bo cała moja rodzina jest Polakami, tylko ja się urodziłam na Białorusi. Bardzo dużo to zmieni w moim życiu, bo mogę mieszkać w polskim kraju jako Polka i mam takie same obowiązki, jak Polacy – dodała kolejna z kobiet.



Wśród nowych obywateli jest 26 osób dorosłych i 7 dzieci. Podczas uroczystości towarzyszyli im ich bliscy. Oprócz aktu naddania obywatelstwa polskiego wojewoda wręczał każdemu egzemplarz Konstytucji RP oraz flagę Polski.



W tym roku w regionie zostało wydanych już 186 decyzji o uznaniu za obywatela polskiego.