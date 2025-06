Samochody uderzyły w bariery na A1 i S5. Dwie osoby zostały ranne

2025-06-26, 11:24 Redakcja

W obu miejscach samochody uderzyły w bariery pasa rozdziału/fot. iustracyjna, Pixabay

Do kolizji doszło na autostradzie A1, między węzłami Kutno Północ i Kowal, w Osinach, oraz na S5, między węzłami Gruczno i Pruszcz, w Zbrachlinie. W obu miejscach auta uderzyły w bariery. Dwie osoby zostały poszkodowane.

Do zdarzenia w Osinach doszło ok. 10:20, jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdańska, utrudnienia mają potrwać ok. trzech godzin.



Poszkodowana została również osoba uczestnicząca w kolizji w Zbrachlinie, do której doszło ok. 10:28. Tutaj utrudnienia już się zakończyły.



Od rana trwały też utrudnienia na S5 w Maksymilianowie, w kierunku Gdańska. Zderzyły się tam dwa pojazdy ciężarowe, nikt nie odniósł obrażeń. Obecnie ruch odbywa się już normalnie.