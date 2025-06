Dramatyczna sytuacja szpitala w Grudziądzu. Radni liczą na wsparcie rządu

2025-06-26, 10:24 Marcin Doliński/Redakcja

Regionalny Specjalistyczny Szpital w Grudziądzu/fot. bieganski.org

Sytuacja finansowa grudziądzkiego szpitala była jednym z głównych tematów środowej sesji Rady Miejskiej. Podjęto uchwałę, która negatywnie ocenia sytuację finansową lecznicy.

– Sytuacja dzisiaj jest ekstremalnie trudna. Koszty komornicze to prawie 2,5 mln zł, same tylko odsetki są na poziomie 40 mln zł rocznie – mówił szef klubu radnych PiS.



– Szpital wygląda, jak wygląda i tak wyglądałby każdy szpital w Polsce, który byłby obciążony kosztami wybudowania się, a w momencie, kiedy jest kilkaset milionów kredytów do spłacenia za wybudowanie się, obciążonych bardzo dużymi odsetkami, te przechodzą do spłaty – więc szpital musi mieć problemy, każdy szpital w tej sytuacji by je miał – ocenił Krzysztof Pokora (KO).



– Ta ocena jest negatywna, chociaż wiemy, że szpital każdego dnia funkcjonuje normalnie, pacjenci są przyjmowani, realizowane są świadczenie medyczne. My jako samorząd nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić z tą kwestią – liczymy na wsparcie rządu, bo bez wsparcia rządu, Ministerstwa Zdrowia, ten problem będzie się pogłębiać – mówił Jakub Kopkowski (Lewica).



Dług szpitala przekracza pół miliarda złotych. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, jedna osoba była przeciwna.