Ekspert: Zagrożeń jest coraz więcej. Jesteśmy łakomym kąskiem dla obcego wywiadu [Rozmowa Dnia]

2025-06-26, 09:01 Maciej Wilkowski/Redakcja

Dr Bartosz Maziarz/fot. nadesłane

Kto nas inwigiluje, jak to robi i czy każdy z nas może stać się ofiarą szpiega? Na co jesteśmy narażeni oraz na kogo powinniśmy zwracać szczególną uwagę? O tym w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK Maciej Wilkowski rozmawiał z doktorem Bartoszem Maziarzem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa.

- Możemy być tego nieświadomi, ale jesteśmy uczestnikami hybrydowej wojny - mówił dr Maziarz. - Codziennie jesteśmy narażeni na ataki inspirowane przez obce nam służby, musimy być czujni i przede wszystkim sprawdzać wiarygodność otrzymywanych informacji - podkreślił.



- Mamy do czynienia z kilkoma rodzajami elementów wojny hybrydowej: przede wszystkim z dezinformacją – jednym z najbardziej efektywnych narzędzi wojny hybrydowej, wprowadzanie błędnych informacji, powodowanie polaryzacji społeczeństwa w oparciu o różnych tematy – wydawałoby się, że są to tematy dalekie od polityki czy wojny, ale dzisiaj widzimy już przykłady celowej dezinformacji np. na grupach osiedlowych na portalach społecznościowych, więc zaczynamy od nieposprzątanego chodnika czy nieposprzątanego samochodu aż po sprawy wielkiej polityki, których tutaj jesteśmy świadkami na bieżąco. Ta dezinformacja jest dzisiaj w każdej sferze naszego życia, a jest to tylko jeden z elementów wojny hybrydowej – mówił.



Pozostałe to m.in. akty terroru, dywersji czy pozyskiwanie materiałów, informacji cennych dla obcych wywiadów.



Cała rozmowa jest dostępna poniżej.