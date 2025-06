Mieszkańcy dopięli swego – wiatraków w gminie Dąbrowa Biskupia nie będzie

2025-06-26, 06:50 Marta Kocoń

Wiatraki w gminie Dąbrowa Biskupia nie powstaną/Pixabay Wiatraki nie powstaną/Pixabay

Turbiny wiatrowe w gminie Dąbrowa Biskupia nie powstaną - radni gminy uchylili dwie uchwały dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przyjęte wcześniej uchwały były tylko wstępem do starań o budowę turbin wiatrowych – jednak już to spotkało się z silnym sprzeciwem mieszkańców.



Tak o swoich obawach mówili w urzędzie gminy ponad tydzień temu. - My, jako zwykli mieszkańcy, nie będziemy mieć z tego nic. Tylko zepsuty krajobraz, otoczenie i zdrowie. Uważam, że musimy temu się sprzeciwić - mówiła jedna z uczestniczek spotkania. - Nikt nie bierze pod uwagę naszego zdrowia, wartości naszych działek, naszych domów - niczego - komentowała inna osoba. - Kwestia hałasu - zadawałem na ten temat pytanie. Tłumaczono mi, że normy zostaną spełnione, ale nikt nam nie powie, jaka naprawdę będzie dokuczliwość takiego sąsiedztwa. Z tego, co ja się dowiadywałem, przy odpowiedniej prędkości wiatru ta odczuwalna dokuczliwość może przekraczać nawet ponad 1000 metrów - mówił kolejny mieszkaniec.



Wójt Marcin Filipiak zapewnił wówczas, że żadna decyzja bez zgody mieszkańców nie zapadnie.



Uchylenie uchwał oznacza, że mieszkańcy dopięli swego – wiatraki nie powstaną.