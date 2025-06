Start Polaka w kosmos śledzili w Domu Kopernika! „Teoria spotyka się z praktyką”

2025-06-25, 10:30 Monika Kaczyńska/Redakcja

Pasjonaci start Polaka śledzili w historycznym miejscu/fot. Monika Kaczyńska

Start misji Axiom-4 z przylądka Canaveral na Florydzie z udziałem polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego obserwowano m.in. w Toruniu. I to w symbolicznym miejscu - w Domu Mikołaja Kopernika.

Emocje sięgały zenitu! – Po raz od 50 lat Polak leci w kosmos – wielka chwila, wszyscy jesteśmy naprawdę rozemocjonowani – mówiła jedna z osób śledzących transmisję – Mamy częściowo ten sukces, wystartowali szczęśliwie – oczywiście żeby szczęśliwie ta podróż trwała w tym dokowania do stacji ISS, no i oczywiście żeby nastąpił szczęśliwy powrót za 14 dni – komentowała inna osoba. – Świetne wydarzenie, z pewnością historyczne. Poprzedniego lotu Polaka nie było mi dane obejrzeć, nie było mnie jeszcze na świecie. Na pewno zapamiętam to do końca życia – dodał kolejny pasjonat. – Czekamy, jak będzie wyglądało dokowanie do stacji i wszystkie eksperyment. Jestem bardzo ciekawa, co tam się będzie działo – usłyszeliśmy.



Transmisję śledzono w symbolicznym miejscu - Domu Mikołaja Kopernika. – W jakimś stopniu teoria spotyka się z praktyką, bo jeśli Kopernik jest tutaj przedstawicielem, symbolem tego teoretycznego rozumienia Wszechświata, zakodowanej prawdy, która w otaczającej nas materii się ukrywa i jest genialnym uczonym, który troszeczkę więcej prawdy o Wszechświecie nam ujawnił – to z kolei dzisiaj obserwujemy realny, empiryczny dowód podboju tego Wszechświata – wyruszamy poza naszą Ziemię. W ten sposób rewolucja kopernikańska jest kontynuowana – mówił jeden z uczestników wydarzenia.



W czwartek astronauci mają znaleźć się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ich misja zaplanowana jest na dwa tygodnie. Czteroosobowa załoga przeprowadzi w tym czasie szereg eksperymentów naukowych. Uznański-Wiśniewski to drugi Polak w kosmosie – po Mirosławie Hermaszewskim, który poleciał w 1978 roku.



