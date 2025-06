Tragedia w Lubieniu Kujawskim. To kolejna ofiara utonięcia

2025-06-24, 10:33 Redakcja / Agnieszka Marszał

Do zdarzenia doszło w Lubieniu Kujawskim w powiecie włocławskim. / Fot. WOPR Włocławek

We wtorek rano (24.06) strażacy z OSP Morzyce wydobyli dryfujące ciało kobiety. Jej personalia nie są znane. Miejsce zdarzenia zabezpiecza policja wraz ze strażą pożarną.

Jest to kolejny przypadek utonięcia w ciągu ostatnich trzech dni, co podkreśla rosnące ryzyko związane z przebywaniem nad wodą. Poprzednia ofiara w tym rejonie, to mieszkaniec gminy Boniewo, który w minioną sobotę łowił ryby nad stawem. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować.



- Apelujemy o zachowanie ostrożności i rozwagi podczas korzystania z akwenów wodnych. Sprawdzajmy warunki w jakich się znajdujemy oraz dostosujmy się do zaleceń służb ratunkowych - piszą członkowie WOPR Włocławek. - Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.



Policyjne śledztwo pod nadzorem prokuratora wyjaśni okoliczności tragedii.