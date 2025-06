Lato będzie nie tylko w kalendarzu, ale i pogodzie! O prognozie w „Rozmowie Dnia”

2025-06-20, 09:01 Agnieszka Marszał/Redakcja

Rafał Maszewski/fot. Zdzisław Nawrat

- Na pewno nie będzie to rok bez lata, ale pogoda będzie nadal dynamiczna - fale upałów będą się przeplatały z chłodniejszymi dniami - mówił w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK klimatolog dr Rafał Maszewski. O prognozy pytała Agnieszka Marszał.

W sobotę pierwszy dzień lata. Jak mówił dr Maszewski, lato będzie nie tylko w kalendarzu, w pogodzie też, choć musimy być przygotowani na dużą dynamikę – raz będzie gorąco, raz chłodno. Pierwsza fala upałów już w przyszłym tygodniu.



– Na pewno to nie będzie rok bez lata, przez nami dynamiczna pogoda. To będą na pewno dosyć trudne tygodnie pogodowo, bo będzie się przeplatał upał z chłodem, a to też oznacza, że mogą niestety wystąpić gwałtowne burze – tłumaczył.



– Te najbliższe tygodnie [upłyną] pomiędzy „rozgrzanym piecem” nad południową Europą, – taki „piec hutniczy” będzie w najbliższych dniach i tygodniach – a 5–8 stopniami Celsujsza na północy, w Skandynawii – więc [będzie] duża różnica w temperaturze nad Europą. Czasami dopłynie do nas to gorące powietrze z południa i wtedy możemy liczyć na gorące dni. Koniec czerwca–początek lipca to czas, kiedy tego gorącego powietrza z południa powinno być więcej, może będzie nawet fala upałów – mówił.



Po zimie bez śniegu w glebie brakuje wody. W województwie kujawsko-pomorskim 57 proc. gmin to obszary zagrożone znacznymi stratami plonów zbóż jarych z powodu suszy.



Cała rozmowa jest dostępna poniżej.