Boże Ciało w Bydgoszczy i Kruszwicy. Ulicami miasta przeszła uroczysta procesja [zdjęcia]

2025-06-19, 12:52 Wiktor Sobociński / Redakcja

Tak wyglądało Boże Ciało w Bydgoszczy. / Fot. Izabela Langner

Wierni ruszyli sprzed katedry pw. św. Marcina i Mikołaja. Dla wielu mieszkańców to nie tylko religijny obowiązek, ale także ważna, coroczna tradycja.

Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Udział we mszy w tym dniu jest obowiązkowy – to jedno z przykazań kościelnych.



Relacja z uroczystości do wysłuchania poniżej.