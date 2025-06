Reprezentowali Polskę poza granicami. Weterani misji ONZ mają w Grudziądzu swoje rondo

2025-06-18, 21:11 Marcin Doliński/Redakcja

Rondo Weteranów Misji Pokojowych ONZ w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

Rondo na osiedlu Rządz w Grudziądzu oficjalnie otrzymało imię Weteranów Misji Pokojowych ONZ. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta, środowisk kombatanckich i patriotycznych, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 22 w Grudziądzu.

Rondo znajduje się u zbiegu ulic Wiktora Kulerskiego i gen. Kazimierza Sosnkowskiego.



– Bardzo się cieszę, że jesteście tak aktywni. Jesteście wzorem dla młodych pokoleń, jesteście wyrazicielami patriotyzmu; to wyście bronili naszych polskich granic, będąc na misjach poza granicami naszego państwa – mówił, zwracając się do weteranów, Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.



– Dla nas to uhonorowanie naszej pracy – byliśmy za granicą, prawie na całym świecie, reprezentowaliśmy Polskę, nasz kraj – mówi Leszek Kaznowski, prezes koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Grudziądzu. – Każda z misji jest inna – to misje i bojowe, obronne, humanitarne. Długo walczyliśmy o takie rondo, ale w końca Rada Miejska poparła nasz wniosek.



W sumie polscy żołnierze wzięli udział w prawie 100 misjach pokojowych na świecie.



