Wojenne pamiętniki stały się kanwą gry. Archiwum Państwowe prezentuje historyczną planszówkę

2025-06-15, 15:11 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Archiwa Państwowe sięgnęły do swoich zasobów i przygotowały grę opartą na wspomnieniach i pamiętnikach Polaków z czasów Wielkiej Wojny, czyli I wojny światowej/fot. materiały promocyjne

To prawdziwa gratka dla miłośników gier i historii zarazem. Archiwa Państwowe sięgnęły do swoich zasobów i przygotowały planszówkę opartą na wspomnieniach i pamiętnikach Polaków z czasów Wielkiej Wojny, czyli I wojny światowej. Bydgoscy pasjonaci gier planszowych już mieli okazję w nią zagrać

- Ma przyjemność prezentować grę, pt. „Jeszcze jedno lato: 1914-1918". Chodzi o I wojnę światową - do tego czasu nawiązuje ta gra - mówi Jakub Romaniuk, pracownik Archiwum Państwowego i zarazem przedstawiciel Bydgoskiej Strefy Gier Bez Prądu.



- Jest to gra kooperacyjna - wyjaśnia. - Gracze wcielają się w jedną z rodzin, które akurat żyły, czy to w zaborze rosyjskim, czy pruskim albo austriackim. No i próbują przetrwać. Kiedy my patrzymy na to z perspektywy naszego czasu, to wiemy, kiedy ta wojna się skończy, ale kiedy spróbujemy wejść w skórę tych postaci - oni nie wiedzą, kiedy to się skończy. Gracze muszą tak zarządzać zasobami, czyli swoim zdrowiem i czasem, który mają - po prostu wszystkim, żeby dotrwać do końca wojny, czyli do tego 1918 roku, do jesieni, do upragnionej niepodległości. Czy się to uda? Grałem już kilka razy i mnie się nie udało. Zobaczymy, jak pójdzie innym graczom. Gra jest trudna, potrafi być bardzo wymagająca. Trzeba się zastanawiać, myśleć i nie popadać w samozachwyt, kiedy na początku mamy dużo surowców i wszystko jest fajnie. W ciągu dwóch pór roku może się wszystko zmienić. Gra jest przeznaczona dla czterech graczy (...).



Inspiracją do powstania gry była seria dzienników i pamiętników z okresu pierwszej wojny światowej, opublikowanych w serii wydawniczej „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”.

Przeżycia, doświadczenia i problemy ich autorów zostały luźno oddane w fabule gry – w formie literackiej fikcji, na kartach „Wyzwań”, z którymi mierzą się gracze i w „Dzienniku”, który określa konsekwencje ich wyborów. Pamiątki gromadzone przez graczy w rodzinnym albumie, ilustrowane są archiwaliami pochodzącymi z zasobu Archiwów Państwowych.

