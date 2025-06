Wojskowe pojazdy zaparkowały przed centrum handlowym. Piknik w Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-06-07, 17:21 Monika Siwak/Redakcja

Piknik wojskowy przed Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

Między innymi wsiąść do stara „Staszka” i poznać sposoby działania grupy poszukiwawczej można podczas pikniku wojskowego przy Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy.

W programie pikniku znalazły się też pokaz musztry wojskowej, prezentacja nowoczesnego sprzętu militarnego, warsztaty pierwszej pomocy, biuro łamania szyfrów i szkoła survivalu. Swoje stoisko miał punkt informacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji. Na najmłodszych czekał dmuchany tor przeszkód.



Przed sklepem stoją m.in. ciężarówka transportująca łódź i wóz terenowy. – To volvo c303 to zadań specjalnych, przewozu cięższych towarów. Jeździ się nim na pewno ciężej, niż autami współczesnymi, ma ok. 50 lat – opowiada Olaf Piotrowski.



– Uczymy się poszukiwać osób zaginionych, jak używać GPS–u, by przejść dany sektor, uczymy się też pierwszej pomocy – opowiada Agata Osak z grupy poszukiwawczo–ratowniczej i proobonnej OP Bizon z Solca Kujawskiego.



Wojskowy piknik przed Focusem potrwa do 18.00.