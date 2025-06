Święto rezerwistów w naszym regionie! Tak wyglądał zjazd w Kijewie Królewskim

Starsi mieszkańcy Włocławka na celowniku złodziei. Do emerytki przyszła rzekoma sekretarka z prokuratury, by odebrać pieniądze na kaucję dla syna. Z kolei… Czytaj dalej »

Pierwsze osiem amerykańskich śmigłowców Apache w ramach umowy leasingowej ma trafić do Inowrocławia jeszcze w tym miesiącu. Zapowiedział to marszałek… Czytaj dalej »

– Najważniejsze, żeby przetrwała ta pamięć o tych żołnierzach, którzy walczyli w różnych formacjach i mundurach. Chcemy przybliżyć młodzieży i wszystkim ludziom te sylwetki i pokazać, jak trudno było być wtedy żołnierzem – mówił jeden z organizatorów. – Naszą główną rolą jest zachęcanie młodzieży do tego, żeby zakładali ten mundur. Mamy takie czasy, jakie mamy. Potrzebni są nowi ludzie, żeby się nie bali. Ten mundur nie gryzie. Pokazujemy, że do wojska można podejść na wesoło i robimy to przez zabawę. Kultywujemy pamięć żołnierzy Armii Krajowej: Bogdana Woźniaka pseudonim Szarak, który był w batalionie Parasol. Słynny batalion w ramach Powstania Warszawskiego – dodał Sławomir Schab, Komendant Główny Związku Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej. – Dla nas jest bardzo ważną postacią, która wyprowadziła ludność cywilną kanałami. Postanowiliśmy, że mój tato będzie patronem naszego związku – podkreśliła Urszula Ślusarz, córka Bogdana Woźniaka ps. Szarak. Polskie Radio PiK jest patronem tego wydarzenia.

