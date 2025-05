Strażacy otwierają jednostkę dla najmłodszych! W sobotę zabawa w bydgoskim Fordonie

- W tych wyborach nie chodzi tylko o to, kto zostanie prezydentem. To są wybory albo o współpracy, albo o blokadzie obecnego rządu - mówiła w „Rozmowie… Czytaj dalej »

Rafał Trzaskowski wiecem we Włocławku rozpoczął ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich. Mobilizował tam wyborców, by frekwencja… Czytaj dalej »

W ramach Strażackiego Dnia Dziecka będzie można z bliska obejrzeć wozy, dowiedzieć się, jak wygląda praca strażaków. Pojawi się m.in. tor przeszkód i pokazy chemiczne – zapowiada st. kpt. Karol Smarz, dowódca JRG nr 2 w Bydgoszczy. – Będziemy robili pokaz małego chemika – to dlatego, że nasza Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 ma specjalizację właśnie „ratownictwo chemiczne i ekologiczne” – istnieje u nas specjalistyczna grupa. Bardzo wielu strażaków z JRG 2 jest ratownikami chemicznymi. Coś się zaświeci, coś zabłyszczy – mówi. – Będą też różne pożarnicze wyzwania dla najmłodszych – dodaje. – Są to pewnego rodzaju poziomu tory przeszkód – w zeszłym roku rozwijaliśmy węże, trzeba było trafiać w ściśle określone miejsce, mieliśmy specjalnie zadymiony namiot – to był oczywiście dym teatralny – gdzie najmłodsi mogli coś dla siebie znaleźć, ucząc się poruszania w strefie zadymienia. Jak mówi, w zabawach strażacy starają się przemycić pożyteczną wiedzę. Będzie także nauka pierwszej pomocy, strefa dmuchańców i występ wokalny jednego ze strażaków (znanego jako Rozśpiewany Strażak). Strażacki Dzień Dziecka odbędzie się w najbliższą sobotę w jednostce przy ul. Produkcyjnej 5 w bydgoskim Fordonie. Z atrakcji będzie można korzystać między 10:00 a 13:00.

