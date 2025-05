Politolog z UKW: Nowoczesne technologie mają coraz większy wpływ na politykę [Rozmowa Dnia]

2025-05-29, 08:52 Maciej Wilkowski/Redakcja

Dr Joanna Wieczorek-Orlikowska z Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/fot. Radosław Łączkowski

- Coraz trudniej rozpoznać co jest prawdziwe, a co wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Mieliśmy z tym problem w tej kampanii wyborczej - mówiła w „Rozmowie Dnia” dr Joanna Wieczorek-Orlikowska z wydziału nauk o polityce i administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Jak dodała - nowoczesne technologie są niezbędnym elementem wykorzystywanym przez polityków, a ich znaczenie będzie coraz większe.



- Sztuczna inteligencja rozwija się bardzo szybko. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku wejdzie kolejna jej generacja, która będzie sobie zdecydowanie lepiej radziła z kontekstem i będzie zdecydowanie bardziej autonomiczna w stosunku do poprzednich modeli – mówiła dr Joanna Wieczorek-Orlikowska. - Jeżeli więc chodzi o generowanie treści, pojawią się pierwsze problemy z rozpoznaniem, czy to napisał człowiek, czy maszyna. Natomiast - jeżeli chodzi o strony, które zajmują się produkowaniem treści audiowizualnych - to te działania są na coraz wyższym poziomie, ale oczywiście zależy to przede wszystkim, z jakiego planu subskrypcyjnego korzystamy. Jeżeli bierzemy pod uwagę takie zwykłe, budżetowe to jest to od razu zauważalne, że jest to treść spreparowana i chyba najlepiej to widać po filmikach, gdzie politycy różnych opcji siedzą razem przy grillu.



Zdaniem dr Wieczorek-Orlikowskiej powinny powstać przepisy, które wymuszałyby oznaczanie, że np. film lub zdjęcie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję.



Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.



