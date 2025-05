Włocławek uhonoruje Marylę Rodowicz, od dzieciństwa związaną z tym miastem

To dodatek do budowanego na grudziądzkim Strzemięcinie basenu. Powstanie dzięki zaoszczędzeniu kilka milionów złotych na głównej inwestycji. Czytaj dalej »

Przy dźwiękach jednego z największych hitów artystki, jej historię przypomniała Wanda Muszalik - przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. - Pani Maryla Rodowicz, największa gwiazda polskiej piosenki, swojej młodzieńcze lata spędziła we Włocławku, uczęszczając do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej. Od najmłodszych lat szlifowała swój talent biorąc udział w przedstawieniach teatru dziecięcego, które odbywały się włocławskim teatrze. Uczczenie tej wielkiej artystki honorowym obywatelstwem Miasta Włocławek będzie uzasadnionym hołdem dla jej twórczości artystycznej i zaszczytem dla miasta - mówiła Wanda Muszalik. - Maryla Rodowicz - mieszkanka Włocławka - tak o artystce myślałem przez całe moje życie, i tak jest ona zapisana w świadomości mieszkańców. Trzeba podkreślać zasługi i pokazywać osoby, które były związane z naszym miastem i osiągnęły sukces - podkreślał Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Maryla Rodowicz będzie gwiazdą tegorocznych Dni Włocławka. Wystąpi 29 czerwca w Parku na Słodowie. Wycinek z biogramu

