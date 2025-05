Pościg w Ciechocinku. Motocyklista pod wpływem narkotyków uciekał przed policją

2025-05-27, 11:01 Redakcja

Aleksandrowscy policjanci próbowali w Ciechocinku zatrzymać do kontroli motocyklistę. Mimo nadawania świetlnych i dźwiękowych sygnałów, kierujący motocyklem zaczął uciekać. Mężczyznę udało się zatrzymać dopiero po kilkuminutowym pościgu.

Kierującym okazał się 30-letni mieszkaniec powiatu, który nie miał uprawnień do kierowania motocyklem. Jego zachowanie wzbudziło podejrzenia policjantów, więc postanowili poddać go badaniu. Wtedy wyszło na jaw, że motocyklista jest pod wpływem marihuany.



30-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, kierowanie pod wpływem środków odurzających oraz jazdę bez uprawnień. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.