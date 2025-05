Torunianie chcą dać drugie życie swoim ubraniom. Trwa akcja „Dobre Rzeczy” w Galerii Copernicus

2025-05-24, 15:39 Michał Zaręba/Redakcja

Akcja w Galerii Copernicus trwa do godz. 19:00/fot: Michał Zaręba

Organizatorzy zachęcają do świadomego gospodarowania odzieżą i tekstyliami. Zwracają uwagę, że można przynieść nawet rzeczy w nieco gorszym stanie – nawet z nich da się zrobić pożytek.

– Mamy bardzo dużo butów, przeróżnych. Są obcasy, płaskie, zimowe i letnie. Jest wszystko. Są buty, które nadają się nawet na jakieś wesele. Pytałam, skąd pani mają tyle dobrych rzeczy – opowiadała jedna z kobiet przy stoisku w Galerii Copernicus.



– Sama też od niedawna kupuje rzeczy z drugiej ręki. Ktoś powinien się zastanowić, czy to wszystko jest nam potrzebne – kupowanie nowych rzeczy. Zaśmiecanie naszej planety jest bez sensu – dodała mieszkanka Torunia.



– W poprzednim roku ta akcja była organizowana dla nas. Stwierdziliśmy, że musimy w jakiś sposób się odwdzięczyć. Zbiórka odpadów, starych puszek, butelek, korków, z tego będziemy robili dekoracje na Dzień Mamy – opisała Sylwia Łukasiak z Serca Torunia.



– Przyjmujemy ubrania, wszystkie tekstylia. Dodatkowo zbieramy większe i mniejsze pluszaki, stare ręczniki, pościele, po prostu wszystko. Dajemy tym rzeczom drugie życie. Ubrania, które nadają się w pełni do chodzenia, trafiają do drugiej ręki, a jeżeli są to rzeczy, które się niestety już nie nadają, to zostają przerabiane na paliwo alternatywne. Działamy dla Fundacji Eco Textil, gdzie każde dwa kilogramy to jest jedna złotówka dla fundacji, która przekazuje te pieniądze na sprzęt rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami – dodała Natalia Kobiecasz z Galerii Copernicus.



Akcja trwa do soboty (24 maja) do godz. 19:00.