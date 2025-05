„Polska wieś nie ma godnego reprezentanta”. Jan Krzysztof Ardanowski zapowiada utworzenie partii

Ardanowski towarzyszył kandydatowi na prezydenta Karolowi Nawrockiemu, w jego wizycie w naszym regionie. W wiosce Kruszynek-Kolonia pod Aleksandrowem Kujawskim, w trakcie konferencji prasowej poseł oświadczył, że tworzona przez niego partia „Wolność i Dobrobyt”, jest konieczna. Zaznaczył, że rolnicy i przedsiębiorcy, związani z produkcją żywności potrzebują autentycznej reprezentacji politycznej. – Po 1,5 roku sprawowania władzy jest wielkie, totalne rozczarowanie. Czy Polska wieś ma wiarygodnego reprezentanta? Myślę, że nie. Są silne głosy rolników, mieszkańców wsi, by tworzyć własną formację polityczną w powiązaniu z przedsiębiorcami. Nie tylko samą partię chłopską. Dlatego będę ją tworzył i to już się dzieje. Formację, która będzie miała silny komponent rolniczy. Oprócz reprezentowania interesów wsi musi również reprezentować szeroko rozumiany interes całego społeczeństwa – podkreślał Ardanowski. W trakcie spotkania w Kruszynku-Kolonii były minister rolnictwa oficjalnie przekazał poparcie swojego ugrupowania dla Karola Nawrockiego.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.