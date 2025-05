Wicewojewoda Piotr Hemmerling: Magdalena Biejat jeszcze pokaże, na co ją stać

2025-05-18, 22:33 Tatiana Adonis/Redakcja

Piotr Hemmerling, wicewojewoda kujawsko-pomorski oraz członek zarządu krajowego Nowej Lewicy/fot. Archiwum

- Liczyłem na lepszy rezultat naszej kandydatki - mówi o wyniku Magdaleny Biejat w wyborach prezydenckich Piotr Hemmerling, wicewojewoda kujawsko-pomorski oraz członek zarządu krajowego Nowej Lewicy.

Według sondażowych wyników exit poll przeprowadzonych przez Ipsos, wicemarszałkini Senatu zdobyła 4,1 proc. głosów. - Ten wynik nie jest może na miarę naszych ambicji i oczekiwań, ale proszę zauważyć, że głosy wyborców lewicowych uległy rozłożeniu, bo gdyby podsumować wynik Adriana Zandberga, Magdaleny Biejat i Joanny Senyszyn, to jest to kilkanaście procent, i to jest chyba właściwy obraz aktualnie elektoratu Lewicy - mówi wicewojedowa. - Chociaż oczywiście miałem nadzieję na lepszy wynik Magdy.



Piotr Hemmerling liczy jednak, że wynik kandydatki Nowej Lewicy ostatecznie będzie lepszy. Jest przekonany, że w tych wyborach Magdalena Biejat pokazała się z bardzo dobrej strony, co zaowocuje w przyszłości. - To dobra polityczka, która jeszcze pokaże, na co ją stać. Jestem głęboko przekonany, że jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa - dodaje.



Sondaż exit poll pokazał, że do rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich potrzebna będzie druga tura - zmierzą się w niej kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski (30,8 proc.) i popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki (29,1 proc.). Druga tura odbędzie się 1 czerwca.