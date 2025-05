Poseł Polski 2050 Marcin Skonieczka: Duopol słabnie, koalicja rządząca dostała żółtą kartkę

2025-05-18, 22:22 Maciej Wilkowski/Redakcja

Poseł Polski 2050 z naszego regionu Marcin Skonieczka/fot. Archiwum

Rozczarowana wynikiem swojego kandydata jest Trzecia Droga. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zdobył według sondażowych wyników 4,8 proc. głosów. Poseł Polski 2050 z naszego regionu Marcin Skonieczka - komentując dla Polskiego Radia PiK ten wynik - mówił o słabnącym duopolu dwóch największych partii i żółtej kartce dla rządzącej koalicji.

- Po raz kolejny wygrali kandydaci duopolu, aczkolwiek jest on słabszy, bo kandydaci KO i PiS mają około 60 proc. Pięć lat temu to było 74 proc., o ile dobrze pamiętam, więc duopol jest słabszy, ale to jeszcze nie jest ten czas, że ludzie chcieliby dokonać prawdziwej zmiany. To, co też ważne, to widać, że koalicja rządząca dostała żółtą kartkę, bo głosy na kandydatów krytykujących koalicję to ponad 50 proc. To jasny sygnał, że trzeba coś zmienić.



Poseł Marcin Skonieczka powtórzył też deklarację liderów Trzeciej Drogi o wsparciu w drugiej turze dla Rafała Trzaskowskiego.