Posłanka PiS Anna Gembicka: Polacy pokazali, że chcą kandydata prawicowego

Samochód osobowy zjechał z drogi, wjechał do rowu i się zapalił - do tego zdarzenia doszło po 12:00 na drodze ekspresowej między żnińskimi węzłami Zachód… Czytaj dalej »

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że frekwencja w wyborach prezydenckich do godz. 17:00 wyniosła w kraju 50,69 proc. W naszym regionie do 17:00 do… Czytaj dalej »

- Niesamowite wyniki, jesteśmy przeszczęśliwi. Polacy pokazali żółtą kartkę rządowi Donalda Tuska i jego zastępcy Rafałowi Trzaskowskiemu, a za dwa tygodnie pokażą im czerwoną kartkę – mówi Anna Gembicka. - To co się stało - ta skala hejtu, który wylał się na Karola Nawrockiego, uruchomienie przez Platformę całego aparatu państwa przeciwko niemu, a mimo to Polacy pokazali, że chcą kandydata prawicowego, patriotycznego. Zwyciężymy! Na czyje głosy liczy kandydat PiS? - Wydaje mi się, że świetne wyniki kandydatów strony prawicowej, konserwatywnej dobrze wróżą na drugą turę, ale oczywiście nie spoczywamy na laurach. Czekają nas ciężkie dwa tygodnie i pełna mobilizacja – dodaje posłanka. W poniedziałek (19 maja) o 16:30 na Starym Rynku w Bydgoszczy odbędzie się wiec Karola Nawrockiego. Z kolei o 19 kandydat Prawa Sprawiedliwości pojawi się w centrum Torunia (Rynek Staromiejski).

