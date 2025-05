2025-05-15, 13:13 Damian Klich/Redakcja

„Spaghetti show” w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner

Spaghetti z sosem pomidorowym, bolońskim i bakłażanowym przygotowali uczniowie Ośrodka Braille'a w Bydgoszczy. Kulinarne popisy odbyły się w ramach konkursu „Spaghetti show” dla uczniów w spektrum autyzmu i słabowidzących.

– Pomysł na kuchnię włoską jest efektem naszej współpracy z pobliską pizzerią – mówi Krzysztof Olejnik, nauczyciel w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy. – Tydzień temu mieli u nas warsztaty, mój mąż przygotował ich zarówno technologicznie, jak i wyglądowo – jakie są składniki. Dzielne dzieciaki, więc myślę, że poradzą sobie świetnie – mówiła w trakcie rywalizacji Dagmara Mrozik z pizzerii Tomi Picka.



Siedmioro uczestników miało dwie godziny na przygotowanie potrawy. – Klasycznie, ale nieklasycznie – będą trzy sosy do losowania, zobaczymy, ile wyczytali – nie mają przepisów, dostaną tylko produkty – „black box”. To taki konkurs trochę na kreatywność – wyjaśniał Krzysztof Olejnik. – Już to robiłam, więc nie jest mi to straszne – mówi uczennica, której przypadło przygotowanie spaghetti z bakłażanem i kozim serem.



– Moje doświadczenie ze spaghetti jest zerowe. Idę na żywioł – komentowała inna osoba. – Uczyliśmy się je robić. Trzeba dobrze doprawić, a reszta – aby nie spalić – mówił kolejny uczestnik.



Nagrodą główną dla zwycięzcy była między innymi gofrownica, ale nikt nie wyszedł z kuchni bez nagród pocieszenia.