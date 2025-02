Prace Kopernika miały wpływ na jego teorię. Oded Galor doktorem honoris causa UMK

– Jesteśmy na rozdrożu – mamy obawy, jak będzie rozwijała się nauka w świecie, który jest coraz bardziej opanowywany przez sztuczną inteligencję – podkreślił rektor UMK, prof. Andrzej Tretyn. – Gdzie nauka nie jest w sposób wystarczający finansowana i gdzie konkurencja – zwłaszcza krajów azjatyckich – powoduje, że Europa, która była kiedyś centrum nauki, staje się coraz mniej atrakcyjna, zarówno dla studentów, jak i też dla pracowników naukowych – dodał. Szczególnym punktem uroczystości było nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Odedowi Galorowi, wybitnemu ekonomiście z Uniwersytetu Browna w Providence. – Jestem zaszczycony tym, że ten tytuł otrzymuję w mieście Mikołaja Kopernika – mówił prof. Galor. – Jego prace także miały swój wkład i przyczyniły się w pewnym zakresie do rozwoju teorii, nad którą pracuję – teorii jednolitego wzrostu, dlatego też przyjęcie tego tytułu w państwa szacownym uniwersytecie jest dla mnie czymś naprawdę bardzo wyróżniającym. Wyróżnienie przyznano w dowód uznania zasług prof. Galora w badaniach nad przyczynami rozwoju ekonomicznego i za sformułowanie zunifikowanej teorii wzrostu gospodarczego. Jest to 80. tytuł doktora honoris causa nadany przez UMK. Podczas uroczystości wręczono także m.in. medale oraz nadano tytuły Honorowego Profesora UMK i Ambasadora UMK. Wydarzeniem towarzyszącym obchodom jubileuszu uczelni jest Gala Nauki Polskiej, która rozpocznie się o 16:00 w CKK Jordanki. Zostaną tam wręczone Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

