Nagrody dla wybitnych naukowców z całego kraju. Po Gali Nauki Polskiej w Toruniu

2025-02-20, 09:52 Polska Agencja Prasowa/Monika Kaczyńska

Od lewej: rektor UMK prof. Andrzej Tretyn, minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek, wiceminister Maria Mrówczyńska, poseł Dariusz Wieczorek na Gali Nauki Polskiej/fot. Tytus Żmijewski, PAP

- Dążymy do wzrostu nakładów na naukę do poziomu 3 proc. PKB, ale już osiągnięcie średniej europejskiej 2,2 proc. dałoby istotny impuls rozwojowy - powiedział w środę w Toruniu, podczas Gali Nauki Polskiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek.

Minister podkreślił, że gala odbywa się w Dniu Nauki Polskiej, w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, jednego z najwybitniejszych polskich uczonych, którego teoria heliocentryczna zmieniła bieg historii. W czasie uroczystości wręczono nagrody indywidualne i zbiorowe za szczególnie osiągnięcia w działalności organizacyjnej, wdrożeniowej, naukowej i dydaktycznej oraz za całokształt dokonań.



Polska nauka na światowym poziomie

Minister Kulasek zwrócił uwagę, że „nauka jest kluczem do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego" oraz że „dzięki niej możemy odpowiadać na wyzwania współczesności, budować innowacyjną gospodarkę i poprawiać jakość życia milionów Polaków". Zwracając się do wyróżnionych naukowców minister zaznaczył, że ich osiągnięcia dowodzą, że polska nauka jest na światowym poziomie, a nasze uczelnie nieustannie się rozwijają.



- Zaangażowanie każdego z państwa ma realny wpływ nie tylko na rozwój technologii, medycyny, gospodarki czy edukacji, ale także na codzienne życie milionów Polaków. Dzięki naukowcom nasze uczelnie są coraz bardziej konkurencyjne na arenie międzynarodowej, a Polska coraz częściej postrzegana jest jako kraj innowacji i nowoczesnych rozwiązań. Za tę pasję, konsekwencję w dążeniu do doskonałości, za wytrwałość w pokonywaniu trudności dziękuję - mówił minister Kulasek.



80-lecie powołania UMK

Szef MNiSW nawiązał również do jubileuszu 80-lecia powołania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy którego udziale zorganizowana została Gala Nauki Polskiej. - 80 lat temu powstała uczelnia, która stała się jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Kształci pokolenia naukowców, lekarzy, inżynierów, artystów i myślicieli. UMK od lat wyznacza standardy w badaniach i dydaktyce, nieustannie się rozwijając i budując swoją renomę na arenie międzynarodowej. Duma, tradycja, nowoczesność - to wartości, które od 80 lat definiują UMK i budują jego niezachwianą pozycję w polskiej i europejskiej nauce - podkreślił minister.



Przyznał, że polska nauka potrzebuje stabilnych fundamentów, a zadaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest tworzenie warunków, które pozwolą naukowcom skupić się na badaniach i dydaktyce, a nie na biurokracji. Zapowiedział rozpoczęcie prac nad nowymi zasadami oceny działalności naukowej, które mają być jasne, sprawiedliwe i przejrzyste, a przede wszystkim wypracowane wspólnie ze środowiskiem naukowym. Zaznaczył, że resort podejmuje walkę z pseudonauką, chce wyeliminować z systemu finansowania tzw. fabryki artykułów i czasopisma, które nie spełniają standardów rzetelnej nauki. Poinformował też, że we współpracy z Centrum Nauki Kopernik tworzona jest Akademia komunikacji naukowej, która pomoże naukowcom skutecznie dzielić się wiedzą.



Nagrody dla naukowców

Podczas Gali Nauki Polskiej wręczono nagrody MNiSW. Wnioski o przyznanie nagród składały uczelnie wyższe i instytuty badawcze, a oceniał je 33-osobowy zespół doradczy pod przewodnictwem prof. Edyty Plebankiewicz. Wpłynęło łącznie 118 wniosków, z których ocenie merytorycznej podano 115. Nagrody przyznano w pięciu kategoriach: organizacyjnej - 14, wdrożeniowej - 11, naukowej - 38 i dydaktycznej - 13 oraz za całokształt dokonań - 20. Łącznie nagrody indywidualne i zbiorowe otrzymało 205 osób.