Orszak, Kopernik w tramwaju i nagrody dla uczonych. Uroczystości 80-lecia UMK [program]

Rozpoczną się o 9:00 od złożenia kwiatów pod pomnikiem pierwszego rektora UMK prof. Ludwika Kolankowskiego oraz – o 9:45 – pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. Orszak akademicki wyruszy na Rynek Staromiejski wyjątkowo spod CKK Jordanki. O 11:00 rozpoczną się oficjalne uroczystości w Auli UMK. Szczególnym punktem programu będzie nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Odedowi Galorowi, wybitnemu ekonomiście z Uniwersytetu Browna w Providence. Wręczona zostanie też nagroda „Ratio et Spes”, którą otrzyma ks. dr Paweł Kaszuba z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. To wyróżnienie przyznawane wspólnie przez UMK i Fundację Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI za wybitną interdyscyplinarną publikację naukową lub cykl publikacji. Tradycyjnie zostaną też wręczone m.in. medale oraz tytuły Honorowego Profesora UMK i Ambasadora UMK. Wydarzeniem towarzyszącym obchodom jubileuszu uczelni jest Gala Nauki Polskiej, która rozpocznie się o 16:00 w CKK Jordanki. Zostaną wręczone Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są one przyznawane w pięciu kategoriach: w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku. Przypomnijmy jeszcze, że w tym roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika celebruje trzy ważne rocznice: 80-lecie istnienia, 40-lecie powstania Akademii Medycznej w Bydgoszczy, a także 20-lecie jej połączenia z UMK oraz powołania Collegium Medicum. A kto chciałby spotkać Kopernika „na własne oczy”, może wybrać się na przejażdżkę specjalnym tramwajem. Uczony opowie pasażerom o swoich dokonaniach i podzieli się anegdotami z życia. Tramwaj linii nr 1 im. Mikołaja Kopernika wyruszy o 10:11 z przystanku Uniwersytet w kierunku pętli Olimpijska P&R. Powrót o 10:50.

