Co w polskiej nauce trzeba poprawić, a co pochwalić? Rektorzy obradowali w Toruniu

2025-02-19, 07:58 Monika Kaczyńska/Redakcja

Ponad 50 osób wzięło udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, którego gospodarzem jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie towarzyszyło obchodom jubileuszu 80-lecia UMK.

Na spotkanie rektorów i prorektorów uniwersytetów stowarzyszonych w KRUP złożyły się trzy sesje merytoryczne. Wśród najważniejszych tematów poruszanych podczas obrad toczonych 18 lutego w Collegium Maximum UMK znalazły się m.in. strategia umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego oraz sprawozdanie i plany finansowe KRUP.



Ten rok upłynąć ma także na przygotowaniach do ewaluacji.

- Chodzi nam zarówno o ocenę, której mają podlegać minione cztery lata, jak i o lata przyszłe - wyjaśniała Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. - Ocena ma przede wszystkim wyeliminować nieprawidłowości, ma zniechęcać do zjawisk, o jakich dzisiaj mówimy i to mówimy głośno. To, co się dzieje w tej chwili w mediach społecznościowych, w prasie nie znaczy, że polska nauka w całości jest zła, ale jest w niej jednak pewien margines nieprawidłowości, bądź, w pewnych momentach, zgoła nieuczciwości. Musimy wytworzyć taki system, który będzie uniemożliwiał, uszczelniał możliwość manipulowania.



- Jestem za tym, żeby rzeczywiście tę ewaluację zawiesić - mówił Jerzy Przyborowski rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. - Jestem zwolennikiem grubej kreski, czyli pozostawienia tego wszystkiego, co, niestety, było niekorzystne po jednej stronie, a zająć się pracą na rzecz nowe kryteriów, kryteriów, które poznamy na samym początku okresu ewaluacyjnego, kryteriów, które zostaną wypracowane w konsensusie przez różne zespoły specjalistów.



Przedstawiciele uczelni z całej Polski biorą udział nie tylko w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, lecz także w innych wydarzeniach związanych z obchodami Święta Uniwersytetu i jubileuszu 80-lecia UMK: spotkaniu z Jackiem Yerką czy Koncercie Uniwersyteckim. Goście obecni będą również 19 lutego w czasie głównych uroczystości w Auli UMK.