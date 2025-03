Japonistyka, chemia czy może turystyka? Maturzyści poznawali toruński UMK [zdjęcia]

Do wycieku gazu doszło w rejonie stacji Orlen i cmentarza św. Wincentego à Paulo. Na kamerach ITS można zauważyć, że ruch został zablokowany. Służby… Czytaj dalej »

Potwierdziły się wstępne ustalenia lekarzy - przyczyną nagłego zgonu trzymiesięcznego dziecka, do którego doszło przed tygodniem we Włocławku, był zespół… Czytaj dalej »

Uczestnicy mogli dowiedzieć się wszystkiego o rekrutacji na studia, poznać bliżej uczelnię oraz ciekawie spędzić czas w kilku strefach tematycznych. - Można poznać ofertę dydaktyczną naszej uczelni, zobaczyć, jakie kierunki oferujemy. Jest ich bardzo dużo, jest w czym wybierać – mówiła Magdalena Szwajda z UMK. - Można porozmawiać się ze specjalistami z działu rekrutacji na temat zasad przyjmowania na studia i tego, co trzeba zrobić, żeby dopełnić formalności, ale również porozmawiać z przedstawicielami samorządu studenckiego o życiu studenckim. Wojciech Nowak - koordynator japonistyki – zachęcał do wyboru tego kierunku. - Zapewniamy studentom niezbędną ilość kilkuset godzin praktycznej nauki języka japońskiego od początku studiów, dzięki czemu wyposażamy ich w narzędzia, które pozwalają im rozwijać się naukowo, ale też zawodowo – mówił. Chętnych licealistów nie brakowało. - Myślę o farmaceutyce, może biologii albo chemii – mówiła jedna z uczennic. Jej koleżanka z kolei marzy o turystyce. - Chcemy się dowiedzieć, jak wygląda plan studiów, nauka, rekrutacja - wszystkie najważniejsze rzeczy – mówiły.

