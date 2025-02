Szpitale z regionu ze wsparciem Ministerstwa Obrony Narodowej. Podpisano deklarację

2025-02-08, 10:56 Marcin Doliński/Redakcja

Szpital w Grudziądzu trafi na listę lecznic przyjaznych wojsku/fot: Facebook, Maciej Glamowski Prezydent Grudziądza

Szpitale w Grudziądzu i Lipnie przyjazne wojsku – w Warszawie podpisano stosowną deklarację. Według prezydenta Grudziądza, ta decyzja to dowód na ponadregionalny charakter szpitala i szansa na jego rozwój.

– W ciągu najbliższych dwóch-trzech tygodni podpiszemy umowę z MON. Jest to inicjatywa wspierająca lecznicę. Wytypowano 13 szpitali w kraju, w tym nasz. Jest to kolejny dowód na to, że grudziądzki szpital to kluczowa lecznica, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne regionu. Jednak też jest strategiczną placówką w Polsce. Wpisujemy się w siatkę może nie szpitali MON-owskich, ale tych, których organem tworzącym jest ministerstwo – wskazał prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.



Deklarację podpisała również Agata Kurkowska, dyrektor szpitala.



Drugim szpitalem z regionu, który ma trafić na listę monowską, jest lecznica w Lipnie. Grudziądzki szpital czeka również na umieszczenie na liście obiektów infrastruktury krytycznej.