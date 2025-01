Jest ratunek dla zadłużonego szpitala w Grudziądzu - dowiedziało się Polskie Radio PiK

2025-01-17, 11:46 Marcin Doliński / Redakcja

Szpital w Grudziądzu coraz bliżej wpisania na listę infrastruktury krytycznej. / Fot. Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu

Zadłużony grudziądzki szpital jeszcze w tym roku będzie wpisany na listę infrastruktury krytycznej. Pozwoli to aplikować o dodatkowe środki. Placówka miałaby odgrywać kluczową rolę w przypadku wojny.

Na liście infrastruktury krytycznej znajdują się między innymi budynki i instytucje odpowiedzialne za zaopatrzenie w energię, żywność, zapewnienie łączności, ale także - dostępu do ochrony zdrowia.



- Podjęto już określona działania - mówi Tomasz Szymański, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Mamy ustawę o ochronie ludności cywilnej, mamy przygotowane rozporządzenia, które są na etapie opiniowania w komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego. Mamy też omówiony nasz plan na to, że szpital stanie się infrastrukturą krytyczną. Wiemy co robić. Do tego musi dojść już w tym roku. Nie wyobrażam sobie, aby było inaczej. Mamy też już pomysły jak aplikować o poszczególne środki w ramach tego projektu.



Zadłużenie grudziądzkiego szpitala to prawie pół miliarda złotych.