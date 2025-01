Ministerstwo dołoży się do budowy toru kolarskiego? O to zabiega Grudziądz

Od ucha do ucha do 15:00

Do wypadku z udziałem ciężarówki doszło na drodze krajowej nr 10 w Makowiskach pod Bydgoszczą. Kierowca trafił do szpitala. Czytaj dalej »

– Jeżeli ten obiekt powstanie, to tor kolarski będzie najnowocześniejszym w kraju, z widownią na sześć tys. osób – mówi prezydent Grudziądza Maciej Glamowski. Wstępnie marszałek obiecał 150 milionów złotych, ale to nie wystarczy, więc grudziądzanie lobbują w Związku Kolarskim i w Ministerstwie Sportu. – Wraz ze Związkiem Kolarskim będziemy ubiegali się, aby Centrum zostało wpisane na listę ministra i jest na to duża szansa. Mamy swoich przedstawicieli w Związku Kolarskim, mamy bardzo silne środowisko kolarskie, a niewątpliwie taka inwestycja jest potrzebna temu środowisku – podkreśla prezydent Glamowski. – Przypomnę, że dysponujemy już programem funkcjonalno-użytkowym, że ta hala ma mieć wymiar uniwersalny, także dla innych dyscyplin, ale także dla biznesu, dla organizowania różnego rodzaju koncertów – dodaje. Z myślą o inwestycji przygotowano już układ drogowy. Więcej w relacji poniżej.

