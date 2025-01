Grudziądzki szpital kupił pięć defibrylatorów. Są dostępne w kilku miejscach lecznicy

Zaczęło się w piątek po 4 rano. Inspektorzy z regionu weszli do kujawsko-pomorskich zajezdni, by sprawdzić stan miejskich autobusów. W kilku miejscowościach… Czytaj dalej »

Wzrasta zainteresowanie służbą w Policji. W 2024 roku w całym kraju przyjęto do pracy ponad 6 tysięcy funkcjonariuszy - to o ponad tysiąc więcej niż rok… Czytaj dalej »

- Kupiliśmy pięć urządzeń AED, czyli automatycznych zewnętrznych defibrylatorów - mówi Izabela Hirsz - Lewandowska, zastępca dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu. - Jest to urządzenie, które odgrywa istotną rolę w ratowaniu życia, w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki temu, że jest proste w obsłudze, nawet osoby bez wykształcenia medycznego mogą go używać, aby przywrócić prawidłowy rytm serca. Jak podaje dyrektor, dwa z tych urządzeń zainstalowane zostały w kluczowych lokalizacjach w szpitalu: jeden przy centralnej rejestracji do poradni specjalistycznych, drugi na parterze budynku. Pozostałe trzy urządzenia znajdują się na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w budynku „M". Urządzenia kosztowały prawie 40 tysięcy złotych.

