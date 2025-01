Grudziądzkie inwestycje nie zwalniają tempa! „Każda złotówka przeradza się w samo dobro”

2025-01-02, 18:57 Marcin Doliński/Redakcja

Władze Grudziądza planują kolejne inwestycje z pomocą środków od Urzędu Marszałkowskiego/fot: Marcin Doliński

Wicemarszałek województwa odwiedził Grudziądz. Spotkanie Zbigniewa Ostrowskiego z prezydentem miasta Maciejem Glamowskim dotyczyło inwestycji zrealizowanych w 2024 roku i tych planowanych planów na przyszłość. Po rozmowach w 4 oczy politycy pojawili się na konferencji prasowej

– Przed nami wiele nowych wyzwań w nadchodzącym roku i kolejnych latach. Mówię, chociażby o rewitalizacji Spichlerza 37, on będzie służył naszemu muzeum. Pan marszałek realizuje wielką inwestycję w Młynie, gdzie powstanie Centrum Wiedzy za 75 milionów złotych. Pan marszałek także w tym roku wykona dokumentację techniczną na kolejny spichlerz, w nim będą miały siedzibę jednostki marszałkowskie – mówił Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.



– Może to zabrzmi trochę górnolotnie, ale widzę tutaj, na miejscu, że każda złotówka przekazywana na działania miasta w Grudziądzu, przeradza się w samo dobro. Warto też wspomnieć, że za chwilę zostaną uruchomione kolejne środki, które trafią do szpitala, około 70 milionów. One będą służyły zaspokajaniu najważniejszych potrzeb ważnej lecznicy dla naszego regionu – dodał Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.



Konferencję zorganizowano w wyremontowanym Spichlerzu nr 57 za środki Urzędu Marszałkowskiego. W grudziądzkim budynku swoją siedzibę mają organizacje pozarządowe.