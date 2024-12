Rekordowa podwyżka za wywóz śmieci w gminie Grudziądz - w mieście jest taniej

2024-12-29, 11:45 Marcin Doliński/Redakcja

Gmina Grudziądz podwyższyła opłatę za wywóz odpadów/fot. ilustracyjna, Pixabay

Wysoka podwyżka za wywóz śmieci w gminie Grudziądz będzie obowiązywać od nowego roku. Cena wzrośnie o 11 złotych, czyli od 1 stycznia opłata wyniesie aż 45 zł od osoby.

- To była bardzo trudna decyzja, zarówno dla wójta, jak i dla radnych - mówi zastępca wójta gminy Grudziądz, Jacek Zyglewicz. - Problem w tym, że co miesiąc dopłacaliśmy wręcz drastyczne kwoty z budżetu gminy. Opłaty za wywóz odpadów znacznie wzrosły. Przy stawce, która w tej chwili została ustalona, i tak gmina Grudziądz będzie dopłacała znaczne środki z budżetu gminy, bo to będzie około milion złotych w skali roku, także to jest bardzo dużo. W przypadku, gdyby ta stawka wynosiła 50 złotych, wyszlibyśmy mniej więcej na zero.



Dodajmy że w mieście Grudziądz mieszkańcy płacą mniej, bo 39 zł od osoby.

