Stary cennik do śmietnika! Od stycznia bydgoszczanie płacą więcej za wywóz odpadów

2025-01-03, 16:38 Redakcja

Od 1 stycznia 2025 r. zmieniły się stawki opłat za odpady dla mieszkańców Bydgoszczy/fot. ilustracyjna, archiwum

Od 1 stycznia 2025 r. zmieniły się stawki opłat za odpady dla mieszkańców Bydgoszczy. Nowa cena to 27 zł od osoby zamieszkującej dany lokal.

Poprzednia zmiana stawek miała miejsce w 2020 roku. - Zasadą jest, że system gospodarowania odpadami musi się bilansować, a Miasto nie może na nim zarabiać - mówi Anna Mackiewicz, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy. - Oznacza to, że nie możemy ani złotówki przeznaczyć na cele inne, niż związane z gospodarowaniem odpadami. Nowe stawki wynikają między innymi ze wzrostu płacy minimalnej (o 80 proc.), wzrostu minimalnej stawki godzinowej (z 17 zł w 2020 roku do obecnych 30,50 zł) oraz poziomu inflacji i wzrostu kosztów energii elektrycznej. Po zmianie stawek Bydgoszcz pozostaje najtańsza wśród miast Unii Metropolii Polskich, jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami - wskazuje.



Miasto rozsyła zawiadomienia o zmianie stawek (ZNS) – oznacza to, że mieszkańcy nie muszą składać nowych deklaracji, a jedynie wnosić opłaty wg kwot wpisanych w to zawiadomienie. Część osób otrzymało już takie zawiadomienie, część otrzyma je najpóźniej do 20 lutego 2025 roku. Dokumenty dostarczane są do osób, które składały deklaracje lub są pełnomocnikami/zarządcami nieruchomości. Nie otrzymuje ich każdy mieszkaniec, np. w przypadku spółdzielni mieszkaniowych dokument dostanie wyłącznie spółdzielnia.



Miasto przypomina, że wszelkie zmiany dotyczące liczby osób w przypadku nieruchomości zamieszkałych czy liczby pojemników lub zmiany częstotliwości odbioru w przypadku nieruchomości niezamieszkałych należy zgłaszać nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca, po którym nastąpiła zmiana lub w przypadku nowej nieruchomości w ciągu 14 dni od momentu zamieszkania lub wytwarzania odpadów. Można to zrobić za pośrednictwem platformy ePUAP lub przychodząc do punktu przyjmowania deklaracji przy ul. Wojska Polskiego 65. Można także wysłać taką deklaracje za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy skrzynki elektronicznej Urzędu.



źr. bydgoszcz.pl