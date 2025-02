Potrącenie przez tramwaj w bydgoskim Fordonie. 16-latka w szpitalu

2025-02-07, 08:32 Redakcja

Tramwaj potrącił pieszą w Bydgoszczy. Policja wyjaśnia szczegóły

Na przystanku tramwajowym na osiedlu Bajka w bydgoskim Fordonie, doszło do potrącenia 16-latki. Według dyżurnego bydgoskich strażaków poszkodowana weszła do karetki o własnych siłach. Trafiła do szpitala.

Jak podała kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, do zdarzenia doszło o godzinie 6:49. - Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zdarzenia z udziałem 16-latki oraz tramwaju nr 7. Lokalizacja: ulica Andersa w Fordonie, przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.



Kiedy przybyły służby, nastolatka leżała na chodniku, była nieprzytomna, w trakcie działań odzyskała jednak świadomość i do karetki weszła już o własnych siłach.

Została przewieziona na badania do szpitala dziecięcego. Policjanci apelują do wszystkich użytkowników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych.