Z ich programów skorzystało 300 tys. mieszkańców regionu. NFZ podsumowuje rok

2025-02-06, 18:56 Jolanta Fischer/Redakcja

Doktor Agnieszka Bańkowska wręcza podziękowanie wojewodzie Michałowi Sztyblowi/fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Facebook

Kujawsko-Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy podsumował dziś rok działań na rzecz zapobiegania chorobom i podziękował swoim partnerom. Pamiątkowy dyplom otrzymało m.in. Polskie Radio PiK.

W ciągu roku z programów profilaktycznych NFZ skorzystało 300 tysięcy mieszkańców naszego regionu. Wykonano 19 tys. różnego rodzaju usług, w tym m.in.: 2,5 tys. analiz składu ciała, 246 mammografii – co piąta osoba została skierowana do dalszej diagnostyki, 1500 mieszkańców zostało bezpośrednio zapoznanych z zasadami programów profilaktycznych.



- Profilaktyka jest niezwykle ważna w kwestii zdrowia. Cały czas dane pokazują, że niecała jedna trzecia Polaków zajmuje się kwestią profilaktyki zdrowotnej – mówił wojewoda Michał Sztybel. - Dziękuję NFZ w naszym województwie, że pełni rolę lidera i dziękuję partnerom i samorządom. Pamiętajmy, że jeśli profilaktyka będzie działać, to dzięki temu ta druga część bezpośredniego leczenia będzie mogła być na wyższym poziomie i trafiać tam, gdzie profilaktyka nie jest w stanie już pomóc.



- Profilaktyka to fundament zdrowia. Różne programy, edukacja w szkołach od najmłodszych lat powinny uświadamiać, że dbanie o siebie jest bardzo istotne. Jest to inwestycja w przyszłość, dzięki której możemy uniknąć wielu poważnych chorób – dodała zastępczyni prezydenta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz.



W czasie uroczystości podziękowano też wszystkim, którzy włączyli się w akcje profilaktyczne NFZ i ich nagłaśnianie. Pamiątkowy dyplom odebrali także przedstawiciele Polskiego Radia PiK.