Mają poprawiać system zdrowia, doradzać i kontrolować. Nowi konsultanci w regionie [lista]

2025-02-13, 19:15 Jolanta Fischer/Redakcja

Wojewoda Michał Sztybel i prof. Maria Kłopocka/fot. www.gov.pl

Nasz region ma dziewięcioro nowych konsultantów w ochronie zdrowia, w tym - po raz pierwszy - konsultantkę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

W czwartek wojewoda Michał Sztybel wręczył specjalistom oficjalne akty powołania do pełnienia tej funkcji. Podkreślił znaczenie ich pracy dla systemu ochrony zdrowia w województwie oraz zapowiedział, że po raz pierwszy zostanie powołany konsultant w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. - To bardzo ważna dziedzina, której znaczenie niestety wciąż rośnie. Jest to sektor, który w jakiejś części odpowiada za zdrowie publiczne, więc musimy nadążać za tym, co się dzieje, stąd też bardzo się cieszę, że pani minister zdrowia podjęła decyzję o tym, że w województwie kujawsko-pomorskim będzie mogła być też taka instytucja - mówił.



W imieniu powołanych konsultantów głos zabrał prof. Aleksander Araszkiewicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii. - W imieniu wszystkich konsultantów zapewniam, że ze wszystkich sił będziemy starali się poprawiać system zdrowia, aby ta obecność kontrolna i doradcza na terenie województwa i podmiotów, które mamy w swoim zasięgu była podejmowana i zapewniona. Ciągle toczymy walkę o coraz lepszą sytuację służby zdrowia i coraz lepszą jakość obsługi naszych pacjentów - mówił.



Uroczystość odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.



KONSULTANCI MEDYCZNI W KUJAWSKO-POMORSKIEM



• prof. Maria Kłopocka - konsultant wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii, kierownik Kliniki Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania w Szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy oraz Katedry Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK.



• prof. Olga Haus - konsultant wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej, kierownik Katedry Genetyki Klinicznej CM UMK w Bydgoszczy i kierownik Pracowni Cytogenetyki Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UW we Wrocławiu.



• prof. Lech Anisimowicz - konsultant wojewódzki kardiochirurgii, kierownik Kliniki Kardiochirurgii w Szpitalu im. Jurasza w Bydgoszczy oraz kierownik Kliniki Kardiochirurgii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK.



• prof. Aleksander Araszkiewicz - konsultant wojewódzki psychiatrii, prowadzący Centrum Zdrowia Psychicznego Araszkiewicz „Łaźnia Miejska”, profesor Katery Medycyny Klinicznej na Wydziale Medycyny Politechniki Bydgoskiej.



• prof. Jacek Klawe - konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego, kierownik Katedry Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu



• dr Martyna Janicka - konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej, starszy asystent psychologii w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, prowadząca Centrum Usług Psychologicznych



• mgr Anna Kapusta – konsultant wojewódzki w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży i Oddziale Klinicznym VI Psychiatrii Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu



• prof. Jacek Szeliga – konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej, profesor Katedry Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu



• prof. Maciej Socha - konsultant wojewódzki w dziedzinie perinatologii, kierownik Katedry Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej CM UMK w Bydgoszczy, kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku.