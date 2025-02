Przyszli studenci na froncie walki z nowotworami. Collegium Medicum organizuje konferencję

2025-02-10, 12:28 Jolanta Fischer/Redakcja

W konferencji UMK Collegium Medicum pt. „Farmacja w Akcji: Jak Walczyć z Nowotworami?” wzięło udział ponad 400 osób/fot: Jolanta Fischer

Nie tylko chemioterapia i radioterapia, ale także tradycyjne tabletki mogą pomóc w leczeniu raka. O tym przekonują się uczniowie 12 szkół ponadpodstawowych z Bydgoszczy i okolic – goście konferencji UMK Collegium Medicum pt. „Farmacja w Akcji: Jak Walczyć z Nowotworami?”.

Wydarzenie ma podkreślić rolę farmaceutów w walce z chorobą.



– Dzięki temu zawodowi mamy realną możliwość pomagania innym i jest to bardzo przyszłościowe i potrzebne. Bardzo dobrze, że ten aspekt medycyny leczenia nowotworów coraz bardziej nam się rozwija i to jest obszar, nad którym trzeba pracować. Realnie jest co robić – mówiła jedna z uczestniczek konferencji.



Inne podkreślały, że nowotwór to choroba jak każda inna. Leczenie wiąże się z odpowiedzialnością za innych ludzi.



– Żadne leczenie nowotworowe nie może być realizowane bez wsparcia farmakologicznego. W związku z tym byłoby dobrze, żeby kształtować świadomość w społeczeństwie. Ważne, żebyśmy mogli przekazać młodzieży informacje, że wybierając się tutaj na studia na kierunku farmacja, będą mieli możliwość zapoznania się z metodami leczenia, a w przyszłości będą mogli wziąć udział w zwalczaniu bardzo ważnych chorób. Jeżeli nawet tej ścieżki nie wybiorą, żeby była większa ich świadomość w kontekście zwalczania chorób nowotworowych – podkreślił Przemysław Czeleń, członek zespołu do spraw promocji Wydziału Farmaceutycznego.



Oprócz prelekcji, uczestnicy konferencji mogli także zapoznać się z historią pacjentki, której udało się pokonać nowotwór piersi oraz rolą, jaką w życiu pacjentów i ich rodzin odgrywa psychoonkolog. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 osób.