Schładza głowę, więc chory nie traci włosów. Onkoczepek dla pacjentów z Włocławka

2025-01-13, 17:39 Agnieszka Marszał/Redakcja

To pierwszy taki czepek w regionie. Zapobiega wypadaniu włosów po chemioterapii/fot. Agnieszka Marszał

Onkoczepek zapobiegający wypadaniu włosów po chemioterapii będzie od dziś służył pacjentom włocławskiej filii bydgoskiego Centrum Onkologii.

To pierwszy taki czepek w regionie. Zakupiło go Stowarzyszenie WLC24 za pieniądze z publicznej zbiórki. Jak działa? Czepek Paxmana schładza skórę głowy, dzięki czemu naczynia krwionośne się zamykają i krew nie dopływa do mieszków włosów, a tym samym nie docierają do niej leki, które niszczą włosy. Czepek jest skuteczny nawet w 80 procentach przypadków.



- Wszystko zaczęło się od spotkania z koleżanką, która od wielu lat chorowała na nowotwór. Powiedziała, że jeździ na chemioterapię do Warszawy, a gdy zapytałam, dlaczego nie we Włocławku, odpowiedziała, że nie chce kolejny raz, żeby jej wypadały włosy – mówi Karolina Klimecka-Łaptuta – społecznik, dziennikarz portalu WLC24.TV. - Doszliśmy do wniosku, że warto byłoby zorganizować zbiórkę społeczną.



- Podarunek jest bardzo cenny, ponieważ element psychologiczny w leczeniu czy też w chorobie onkologicznej jest bardzo istotnym czynnikiem - dodaje Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy. - Sądzę, że to będzie pierwszy krok i wkrótce tego typu urządzenia będą także implementowane w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Wydaje się, że należy wygospodarować pieniądze na ten cel.



Onkoczepek kosztował 163 tys. zł. Złożyli się na niego mieszkańcy byłego województwa włocławskiego - zbiórkę wsparły szkoły i przedszkola, koła gospodyń wiejskich i prywatni przedsiębiorcy. Pieniądze ze zbiórki wystarczyły jeszcze na zakup dwóch specjalistycznych foteli do chemioterapii oraz koców dla pacjentów. Dziś uroczyście przekazano sprzęt.