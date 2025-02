„Rozwodniona breja z tłuszczem”. Burza wokół obiadów w szkołach w Inowrocławiu

Ani jeden chętny nie zgłosił się w przetargu na wykonanie dokumentacji przygotowującej do budowy Nadwiślańskiego Centrum Dziedzictwa „Szkutnia” we Włocławku… Czytaj dalej »

Rozwodniona breja z tłuszczem – tak najczęściej opisywano obiad, jaki w środę mieli zjeść uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. Na szczęście nie zjedli, ponieważ dyrektor wstrzymała ich wydawanie. – Obiad moim zdaniem nie spełniał kryteriów. Ze względu na jego wygląd i zawartość obawiałam się, że dzieci po zjedzeniu tego posiłku mogą mieć jakieś sensacje żołądkowe. Wspólnie z panią intendentką zadecydowałyśmy, że zgłoszę to i obiady nie wydane – mówi Katarzyna Łuczak. Sprawą natychmiast zajął się Urząd Miasta. – Jak tylko otrzymaliśmy sygnał od jednej ze szkół, że posiłki nie spełniają norm jakościowych, wystąpiliśmy do wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia tej sytuacji i czekamy na odpowiedź – mówi zastępca prezydenta Inowrocławia Aleksandra Siobora. Sprawa będzie monitorowana. Niewykluczone, że jeśli jakość posiłków się nie poprawi, to urząd zrezygnuje z usług obecnej firmy. Jak się nieoficjalnie dowiedział nasz reporter, w środę posiłków nie wydano także w Szkołach Podstawowych nr 8, 14 i 16.

