VI LO i Technikum Elektroniczne w czołówce. Bydgoszcz nagradza „Złote Szkoły” [wideo, zdjęcia]

2025-02-07, 06:51 Tatiana Adonis/Redakcja

Przedstawiciele najlepszych bydgoskich techników i liceów gościli w ratuszu/fot. Tatiana Adonis

Były gratulacje i słowa uznania - przedstawiciele najlepszych bydgoskich techników i liceów gościli w ratuszu. To placówki, które zajęły wysokie lokaty w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw i zdobyły tytuł „Złotej Szkoły 2025”.

W tegorocznym rankingu „Perspektyw”, w setce najlepszych liceów w Polsce znalazła się tylko jedna bydgoska szkoła, prowadzona przez miasto - to VI Liceum Ogólnokształcące. Placówka uplasowała się na 87. miejscu. - Jesteśmy dobrzy przede wszystkim w tym, co było źródłem sukcesu, czyli w naukach ścisłych, przyrodniczych – mówi dyrektor VI LO Adam Stasik. - Jest jeszcze oczywiście przestrzeń, w której można byłoby się pokusić o sukcesy, ale to powolutku.



W całym województwie bydgoska „szóstka” zajmuje trzecią pozycję. Za to w setce najlepszych techników w kraju znalazły się az cztery bydgoskie placówki. Najwyżej uplasowało się Technikum Elektroniczne - jest pierwsze w regionie i dziesiąte w Polsce. - Jesteśmy dumni z miejsca, które zajęliśmy jako szkoła. Na pewno trzeba pracować wytrwale. Systematyczna nauka pomaga nam zdobywać takie wyniki – mówią uczniowie.



- Bardzo się cieszę, że szkół ze „Złotą Tarczą" jest tak dużo – komentuje Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy. - Gratulujemy, to jest na pewno wielki wysiłek.



Wśród bydgoskich „Złotych Szkół" jest także I LO - siódme w regionie i 178. w kraju, Technikum Chemiczne - czwarte w regionie i 77. w Polsce, Technikum Ekonomiczne - piąte w regionie i 78. w kraju oraz Technikum Budowlane – 6. w regionie i zamykające „setkę" najlepszych techników w Polsce.