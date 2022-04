Otworzyli „Sklep za Dziękuję”. Dla uchodźców z Ukrainy wszystko za darmo

W Bydgoszczy powstał „Sklep za Dziękuję". Działający przy ul. Pod Blankami 59 punkt to inicjatywa Stowarzyszenia Śródmiejskiego. Został uruchomiony z myślą o Ukraińcach, którzy uciekli ze swojego kraju przed wojną.

Uchodźcy, którzy potrzebują ubrań czy artykułów higienicznych mogą tu przyjść i wziąć wybrane artykuły. Nie trzeba mieć pieniędzy wystarczy słowo: „dziękuję”. - Sprawdzamy przede wszystkim pieczątkę w paszporcie. Pytamy, co jest potrzebne, dla kogo, ilu osobowa jest rodzina – mówi jedna ze sprzedawczyń.- Działamy na zasadzie wolontariatu. Wszystko co mamy w sklepie dostajemy z darów – tłumaczy Blanka Olszewska. - Przyjmujemy wszystko, co jest w dobrym stanie. Mamy w tej chwili bardzo dużo ma odzieży dla dzieci, trochę mniej - i to jest dosyć duży problem – dla 12, 14 czy 16-latków. Przydałaby się nowa nowa bielizna i skarpety, także środki higieny osobistej. Korzystamy z uprzejmości biura Polska 2050 - w godzinach ich pracy można przynosić dary.Sklep jest czynny w poniedziałki w godz. 10.00-13.00, w środy w godz. 16.00-18.00 oraz w soboty w godz. 10.00-14.00. Jego działalność można wesprzeć także wpłacając pieniądze na konto Stowarzyszenia. Dzięki temu będzie można kupić artykuły, które trudniej pozyskać od darczyńców.